Nachschlag: Israel und der Genozid in Gaza

Omar Ashtawy/IMAGO/APAimages Angehörige der vom israelischen Militär Getöteten bei einem Begräbnisgebet in Zentralgaza (Deir Al-Balah, 15.11.2024)

»Wie brauchbar ist das internationale Recht eigentlich noch, wenn das Morden in Gaza seit 13 Monaten unvermindert andauert?« Sachlich, in klarer und unverblümter Sprache referiert die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten Gebiete Palästinas, Francesca Albanese, in einem Interview mit dem Podcaster Muhammad Dschalal über den Nahostkonflikt. Auch für diejenigen verständlich, die sich nicht mit internationalem Recht auskennen, erklärt sie, warum Israel ein Apartheidsystem geschaffen hat und warum das Morden in Gaza kein einfacher Krieg ist, sondern ein Völkermord, der intentional schon in der Siedlungspolitik angelegt ist. Zur Sprache kommen auch die Doppelstandards des Westens, das Mundtotmachen von Kritikern der israelischen Politik ebenso wie ihre Forderung, den zionistischen Staat wegen seiner unvergleichlichen Attacken auf die UNO, ihre Mitarbeiter und Institutionen, zu isolieren und auszuschließen. Einziges Manko des auf Youtube zu findenden Interviews: Es ist auf englisch. (mam)

kurzlinks.de/Albanese