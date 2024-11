Joshua Regitz/jW

Gut besucht war die Finissage der Ausstellung »Reflexion« am Donnerstag in der jW-Maigalerie. Künstler Ali Zülfikar sprach über die Entstehungsgeschichte einiger seiner Werke mit Porträts von Rebellen wie Rosa Luxemburg und dem seit 25 Jahren in der Türkei in Isolationshaft gefangenen Abdullah Öcalan (Foto). Philosoph Fabian Scheidler und jW-Chefredakteur Nick Brauns diskutierten über die Aufgaben von Kunst im politischen Kampf. Der Abend endete mit dem Partisanenlied »Bella Ciao« – auf kurdisch gesungen von den Musikern Cengiz Yazgı und Soner Tepeli. (jW)