Nachschlag: Gasrechnung für Trump

IMAGO/Future Image Oskar Lafontaine stellt Donald Trump bei »Hart aber fair« eine Rechnung für die gesprengte Nord-Stream-Pipeline aus

Wenn Oskar Lafontaine (BSW) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) über die US-Wahl reden, dann fliegen die Fetzen. Die Meinung des BSW-Politikers über den scheidenden Joe Biden: »Dieser Transatlantiker hat uns die Gasleitung weggesprengt«, löst in der Talkrunde »Hart aber fair« hysterisches Geschrei aus. Die Vorsitzende des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung im EU-Parlament, Strack-Zimmermann, täuscht eine plötzliche Schwerhörigkeit vor, um nicht über die Angriffe auf die Nord-Stream-Pipelines sprechen zu müssen. Die restlichen Talkgäste versuchen wie auf Kommando mit Zwischenrufen jede Diskussion zu verhindern. Lafontaine fordert, nach der US-Wahl Deutschland aus der Abhängigkeit der USA zu lösen, um mit den aufstrebenden Mächten China, Russland und Indien in Frieden leben zu können. »Wenn Trump gewinnt, muss man ihn die Rechnung für die gesprengte Gasleitung bezahlen lassen«, so der erfahrene Volksvertreter. Der Moderator beendet die Diskussion und verspricht einen Faktencheck. (bk)