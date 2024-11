Aleksandr Kondratuk/SNA/imago

Zum 107. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution fanden am Donnerstag in verschiedenen Städten Russlands Gedenkveranstaltungen statt. In Moskau legten Abgeordnete der Kommunistischen Partei nach einer Kundgebung Blumen am Lenin-Mausoleum nieder. Auch in Tscheljabinsk am Ural versammelten sich Kommunisten vor dem örtlichen Lenin-Denkmal (Bild). Rote Garden und aufständische Truppenteile unter Führung der Bolschewiki hatten am 7. November 1917 die Kontrolle über Petrograd übernommen, anschließend wurde die Räterepublik ausgerufen. (jW)