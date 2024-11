Immobilienkonzern Gröner Group ist pleite

Berlin. Der bundesweit tätige Bauunternehmer Christoph Gröner hat Insolvenzantrag für die Gröner Group GmbH gestellt, wie das Handelsblatt am Dienstag schrieb. In diesem Jahr gab es bereits mehrere Medienberichte über Zahlungsschwierigkeiten in seinem Firmengeflecht. Gröner wurde durch eine TV-Doku über reiche Deutsche sowie Investitionen in Vorzeigeprojekte bekannt. Außerdem hat er mehrere Großspenden an die Berliner CDU und die FDP getätigt. Gröner machte in einer Stellungnahme auch Medien und deren »hartnäckig kreditschädigende Berichterstattungen« für die Pleite verantwortlich. (jW)