Bayern: Rentner hortet Waffenarsenal

München. Ein 70 Jahre alter Mann hat im bayerischen Landkreis Wunsiedel über ein großes Arsenal an Waffen und Munition verfügt. Um die größtenteils illegal gehorteten Schuss- und Kriegswaffen zu verbergen, schuf der Mann mehrere Verstecke, wie der Zoll in München am Dienstag mitteilte. Der Beschuldigte sei nach einer vorläufigen Festnahme wieder frei. Die Zollfahnder entdeckten auf dessen Anwesen 61 Schuss- und Kriegswaffen, dazu Waffenteile und rund 15.000 Schuss Munition unterschiedlicher Kaliber. Auch zweieinhalb Kilogramm Schwarzpulver sowie zahlreiche Hieb- und Stichwaffen wurden gefunden. Gegen den Mann sei ein Verfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet worden, hieß es. (AFP/jW)