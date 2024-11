Luisa Gonzalez/REUTERS Zeigen, wo man hin will: »Parade für das Leben, Biodiversität und Frieden« am 22. Oktober in Cali

Die UN-Artenschutzkonferenz unter dem Motto »Frieden mit der Natur« hat erstmals den Wert indigenen und afrokolumbianischen Wissens betont: 80 Prozent der globalen Biodiversität befinden sich in den Gebieten dieser Völker. Viele Delegierte dieser Gemeinschaften feierten im kolumbianischen Cali, dass ihre Kenntnisse und Überlieferungen endlich Anerkennung finden.

Ein bedeutender Beschluss war die Einrichtung eines Fonds zur fairen Verteilung der Gewinne aus digital verfügbaren genetischen Daten. Unternehmen der Pharmaindustrie, Lebensmittelherstellung, Kosmetik sowie Pflanzen- und Tierzucht, die von genetischen Informationen profitieren, sollen ein Prozent ihres Gewinns oder 0,1 Prozent ihres Umsatzes in den Fonds einzahlen. Das gilt jedoch nur für Großunternehmen, die über fünf Millionen US-Dollar Gewinn oder 50 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr erzielen. Obwohl die Zahlung freiwillig ist, geht die UNO davon aus, dass jährlich rund eine Milliarde Dollar zusammenkommen wird. Als die kolumbianische Umweltministerin Susana Muhamad bekanntgab, dass der Vorschlag, indigenen Gemeinschaften mit einem ständigen Ausschuss mehr Gewicht zu verleihen, angenommen wurde, brach Jubel aus. Ihre Vertreter und Unterstützer umarmten sich, sangen und feierten diesen historischen Schritt.

Während in der »blauen Zone« etwa eine halbe Stunde außerhalb des Zentrums von Cali Regierungsvertreter verhandelten, fand mitten in der Stadt eine andere Art von Konferenz statt: die »COP des Volkes«. Hier versammelten sich indigene und afrokolumbianische Führungspersönlichkeiten, lokale Aktivisten und Händler. Sie nutzten die Gelegenheit für Diskussionen, kulturelle Veranstaltungen und den Verkauf von Kunsthandwerk. Trotz heiteren Musikprogramms war die Stimmung getrübt: Viele fühlten sich von den eigentlichen Verhandlungen ausgeschlossen und bemängelten die Distanz zwischen den Entscheidungsträgern und der Basis.

»Niemand aus der blauen Zone interessiert sich für das, was hier bei uns passiert«, beschwerte sich ein indigener Führer aus der stark von Konflikten betroffenen Region Cauca im Gespräch mit jW. »Ich kam zur COP 16 in der Hoffnung, dass man uns zuhören würde. Doch am Ende war es nur eine große Party, bei der weder Natur- noch von Umweltschutz eine Rolle spielten«, musste auch Esteban Manzano konstatieren. Der Umweltaktivist aus der Nähe von Cali setzt sich für saubere Flüsse und gegen die Verschmutzung durch Zucker- und Milchindustrie ein – er zeigte Videos verschmutzter Flüsse voll toter Fische und Biber. »Die Unternehmen entledigen sich ihres Mülls illegal in der Nacht«, erzählte er, »niemand schwimmt mehr in diesen Gewässern, und Trinkwasser liefern sie auch nicht. Statt dessen kaufen wir unser Wasser in Plastikbeuteln von Unternehmen wie Pepsi und Coca-Cola.« Ein Protest seiner Gruppe wurde von der Polizei gestoppt.

Dennoch sahen viele Teilnehmende aus der »grünen Zone« das Treffen als wertvolle Gelegenheit, Netzwerke zu knüpfen. Luis Acosta, Koordinator der indigenen Wache und Vertreter der größten indigenen Organisation Kolumbiens (ONIC), betonte, wie bedeutend diese Vernetzung für den gemeinsamen Kampf ist. Ebenso wichtig: die Vielfalt zu zeigen. So präsentierte sich jede Region in Holzhütten und bot ihre Produkte an, darunter Kaffee, Kakao, Kunsthandwerk und Heilpflanzen. Gleichzeitig erlebten viele lokale Künstler die COP 16 als Enttäuschung. Sie seien ignoriert worden, erklärte etwa der Sprecher des Künstlerkollektivs Casa de Burbuja. »Nur eine einzige Künstlerin durfte ihre Werke ausstellen, weil sie Beziehungen zur Stadtregierung hatte.« Ein anderer beklagt sich: »Die Konferenz war eine finanzielle Chance, die an uns vorbeiging.«

Auch die Präsenz von 4.000 Polizisten und 1.600 Soldaten stieß auf ein geteiltes Echo. Für einige Besucher bedeutete das Sicherheit, für andere war es eine gezielte Kontrolle im Sinne der ausländischen Gäste. Cali sollte den internationalen Ruf Kolumbiens als »gefährliches Drogenland« hinter sich lassen. Es schien, als sei das Stadtbild für die Konferenz bereinigt worden, weder Obdachlose noch Straßenverkäufer waren zu sehen. »Kolumbien hat alles dafür getan, einen guten Eindruck zu hinterlassen«, resümierte Manzano, »aber dabei die wahren, alltäglichen Probleme ignoriert.« Allein am Abschlusswochenende wurden zwei junge Männer in der Umgebung von Cali Opfer von Bandenkriminalität – eine bittere Realität, die die Gäste nicht zu Gesicht bekamen.