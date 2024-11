Baerbock verspricht Millionen bei Besuch in Kiew

Kiew. Bei ihrem achten Ukraine-Besuch seit Februar 2022 hat die »grüne« Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Kiew der »felsenfesten« Unterstützung Deutschlands versichert. »Wir werden die Ukrainerinnen und Ukrainer so lange unterstützen, wie sie uns brauchen, damit sie ihren Weg zu einem gerechten Frieden gehen können«, sagte Baerbock am Montag laut Auswärtigem Amt. Zudem betonte Baerbock, es sei wichtig, die ukrainische Energieinfrastruktur im anstehenden »dritten Kriegswinter« zu schützen und kündigte zusätzliche Finanzhilfen in Höhe von 200 Millionen Euro an. (AFP/jW)