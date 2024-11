USA: Harris und Trump ringen um jede Stimme

Washington. Endspurt im US-Präsidentschaftswahlkampf: Am Tag vor der Abstimmung haben die demokratische Kandidatin Kamala Harris und ihr republikanischer Konkurrenten Donald Trump noch einmal insbesondere in den sogenannten Swing States um Stimmen geworben. Denn beiden ist klar: Treffen die Umfragen zu, läuft es diesen Dienstag auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus, bei dem es auf jedes Votum ankommt. Ob der Sieger oder die Siegerin noch in der Wahlnacht klar ist, ist wegen des erwarteten knappen Ausgangs ungewiss. Unter Umständen wird es noch Tage oder Wochen dauern, bis das Endergebnis vorliegt. Fest steht aber, dass es einen Eintrag in die Geschichtsbücher geben wird: Entweder bekommen die USA mit Harris erstmals eine Frau als Präsidentin – oder es kehrt mit Donald Trump der erste strafrechtlich verurteilte Expräsident ins Weiße Haus zurück. (Reuters/jW)