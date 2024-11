Nachschlag: Obsession

Netflix/Everett Collection/imago Wo verstecken sich nur diese infamen Kaninchen?

Acht Jahre lang hat Youtube-Urgestein Kaddi aka Coldmirror im »Fünf-Minuten-Harry-Podcast« den ersten Harry-Potter-Film seziert. Jetzt hat sie erst mal genug vom »Jungen, der überlebte«, und befürchtet, dass es ihre und die Lebenszeit ihrer Fans überschreiten würde, wenn sie sich auch noch die anderen Filme vorknöpft. Doch verzichten auf Kaddis Liebe bzw. (O-Ton:) »wahnhafte Obsession« für kleinste Details muss niemand: Mit dem neuen Podcast »Telekaddi« widmet sie sich Kinderserien und Trickfilmen, von denen man sich in den 1990ern und 2000ern im Fernsehen berieseln ließ und bei denen es einige Kuriosa gab, die man damals nicht bewusst wahrgenommen hat oder gar nicht mitbekommen konnte. In der ersten Podcast-Folge, die am 31. Oktober Premiere hatte, ging es daher etwa um poppende Riesenkaninchen am »Teletubbies«-Set, die regelmäßig dafür sorgten, dass Szenen neu gedreht werden mussten, oder die vermeintliche »Gay Agenda« von Teletubby Tinky Winky, die homophobe Eiferer zu entdecken glaubten. (af)