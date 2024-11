Sven Schuster/NEWS5/dpa

Im Bahnhof Ahrensfelde am Rande Berlins hat am Sonnabend ein Zug gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen am späten Abend. Menschen wurden nicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Dem Zugführer sei im Bahnhof eine Rauchentwicklung an seinem Zug aufgefallen, weshalb er die Evakuierung veranlasst habe, so der Sprecher. Fünf Fahrgäste waren demnach in dem Zug der privaten Niederbarnimer Eisenbahn unterwegs. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung soll den Zug nun untersuchen. (dpa/jW)