Nachschlag: Appell an »Antifas«

Michael Nigro/Pacific Press Agency/imago Trump-Gegner protestieren gegen seinen Wahlkampfauftritt in New York (27.10.2024)

Wird ein Wahlsieg Donald Trumps den Faschismus bringen? In der am Donnerstag veröffentlichten Episode des The Socialist Program sprechen Brian Becker und Eugene Puryear (PSL) über die Geschichte der Vereinigten Staaten – und Europas –, die zeige: Die herrschende Klasse greift zu faschistischer Politik, egal unter welchem Label. Die ständigen Vergleiche von Trump mit Hitler verwundern ihn, sagte Puryear. Trumps faschistoide Äußerungen seien »so amerikanisch wie Apfelkuchen«. Becker und Puryear warnen davor, den Kampf gegen Faschismus als Entscheidung für den liberalen Flügel der herrschenden Klasse misszuverstehen. Liberale, Konservative und einflussreiche Kapitalisten waren es, die Hitler den Weg an die Macht ebneten. Heute werden sie wieder erfolgreich sein, mahnt Becker, sofern die Linke keine Antworten auf die Frage der arbeitenden Massen nach einer besseren Zukunft parat hat. Den Democrats zu folgen, führe direkt auf den Friedhof. (mb)