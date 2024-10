IMAGO/ZUMA Press Wire »Insure our survival – not fossil fuels«

Eine Woche der Massenproteste wurde am Montag in der Londoner City eingeleitet. Von Versicherungskonzernen fordern die Aktivisten, dass sie keine klimaschädigenden Branchen mehr unter Vertrag nehmen. Mit einem rosafarbenen Boot zogen sie durch die britische Hauptstadt und besetzten unter anderem den »Walkie-Talkie-Tower«, in dem Versicherungsunternehmen ihren Sitz haben. Steve Tooze, Sprecher von »Insure Our Survival«: »Kriminelle aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe werden hier versichert, damit sie weiter nach Öl, Gas und Kohle graben und den Planeten aufheizen.« (jW)