»Roma und Sinti Philharmoniker mit Gästen«. Vorträge und Musik von Komponisten der Roma sowie von Chopin und Beethoven. Dienstag, 29.10., 19 Uhr. Ort: Dr. Hoch’s Konservatorium, Sonnemannstr. 16, Frankfurt (Main). Veranstalter: Förderverein Roma e. V.

»Linke Literaturmesse«. Am Freitag, dem 1.11., wird um 19 Uhr die Messe mit der Podiumsdiskussion »Rechts um – oder volle Kraft links voraus?« eröffnet. Volles Programm in fünf Sälen ab jeweils 10 Uhr am Sonnabend und am Sonntag. Eintritt frei. Ort: Künstlerhaus, Königstraße 93, Nürnberg. Veranstalter: Metroproletan Archiv & Bibliothek

»Unblock Kuba! Im Widerstand wachsen«. Demonstration gegen die Blockadepolitik der USA zum US-Konsulat. Sonnabend, 2.11., 14 Uhr. Ort: Augustusplatz/Grimmaische Straße, Leipzig. Veranstalter: Cuba Sí Leipzig

»Das erste revolutionäre Manifest: Zur Bedeutung von ›Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung‹ von Karl Marx«. Vortrag mit Diskussion. In Marx’ Artikel sind einige Sätze und Winke, die auf ein über Hegel und die Linkshegelianer hinausgehendes Denken hinweisen. Die in der Schrift enthaltenen Grundfiguren dialektisch-materialistischen Denkens sollen beleuchtet werden. Mit jW-Mitarbeiter Andreas Hüllinghorst. Sonnabend, 2.11., 15 Uhr. Ort: Migrapolis, Brüdergasse 16, Bonn. Veranstalter: MASCH Bonn und Gesellschaft für dialektische Philosophie