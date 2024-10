Nachschlag: Wahre Liebe

Disney/Milestone Media/imago Schatzsuche: Johnny Depp und Penélope Cruz

Wenn man schon die Meerjungfrauen singen hört, muss der wahre Schatz ja so etwas wie die Logik der Liebe sein. Psychoanxalytisch gesehen, ein Übertragungseffekt. Die zahlreichen Wort- und sonstigen Gefechte zwischen Jack Sparrow (Johnny Depp) und seiner alten Flamme Angelica (Penelope Cruz), Tochter des gefürchteten Piraten Blackbeard, sind davon angeleitet. Nicht nur ist die Engelsgleiche als Jack Sparrows Doppelgänger verkleidet, sie ist überhaupt eine wahre Dame. Eine wahre Dame, das heißt, sie lügt wie gedruckt. Johnny Depp erkennt das wohlwissend an: »A gentleman allows a lady to maintain her fiction.« Ein Gentleman gestattet es einer Dame stets, ihr Meerjungfrauengarn zu spinnen. Aber die Chose ist noch weitaus verwickelter. Sie belügt ihn nämlich, indem sie die nackte Wahrheit sagt. Unter der Voraussetzung, dass er annehmen muss, sie würde ihm niemals die Wahrheit sagen, ist die Wahrheit die effektivste aller Lügen. Gelungene Übertragung, wahre Liebe. (aha)