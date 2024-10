Nachschlag: Blick zum Nachbarn

United Archives International/IMAGO Fischer am Wolfgangsee: Bevor es bei Touristen beliebt wurde, war das Salzkammergut lange ein Wirtschaftszentrum (Aufnahme von 1900)

Der Sender 3sat soll also dichtgemacht oder mit Arte fusioniert werden. Natürlich mangelt es an Geld. Wofür es anscheinend nicht fehlt: für jede Menge öffentlich-rechtlichen Dudelfunk mit Schlagerbeschallung rund um die Uhr. Doch das kostet ja auch nicht soviel wie ein Kulturprogramm, dabei können Computer den DJ spielen. Aber warum sollte man an 3sat festhalten? Eine Antwort kommt aus Österreich. Denn die Alpenrepublik hat einen festen Stammplatz in dem Sender. Am Dienstag zum Beispiel beleuchtete Günter Kaindlstorfers Doku »Berge, Seen und Partisanen« die »politische Geschichte des Salzkammerguts«, wo rebellische Bergbewohner, die auch den Nazis im Rahmen des Möglichen Widerstand leisteten, im mondänen Bad Ischl zusammentrafen mit Kurgästen aus aller Welt. So lässt sich hinter den Abschaltplänen auch eine politische Absicht vermuten. Schon die Zulassung der »Privaten« wie RTL und Sat.1 in den achtziger Jahren der BRD sollte dem von Rechten beklagten »Rotfunk« einen Schlag erteilen. (jt)