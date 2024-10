Nicola, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65840178 Alles im Blick: Volker Kluge (2018)

Volker Kluge, bis 1994 Kopf der JW-Sportredaktion, begeht am 14. Oktober seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Altenburger, der 1965 als Volontär und 1971 als Redakteur zur JW stieß und 1980 die Leitung des Sportressorts von Hans-Richard Vollbrecht übernahm, entwickelte den Sportteil dieser Zeitung zum seinerzeit mit Abstand beliebtesten bei der Leserschaft. Es galt zu DDR-Zeiten für viele als ausgemacht, die Junge Welt von hinten zu lesen, also mit dem Sport beginnend. Von der enormen Resonanz beim Publikum zeugten die jährlichen Umfragen zur Wahl »Sportler des Jahres«, die Kluge von 1971 bis 1989 organisierte und damit für säckeweise Leserbriefe sorgte.

Nach seinem redaktionellen Abschied vor 30 Jahren machte sich Kluge als Autor und Herausgeber von Büchern zur Olympischen Bewegung und der Olympischen Geschichte einen Namen. Von 2012 bis Ende 2022 leitete er als Herausgeber und Chefredakteur das Journal of Olympic History, die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) finanzierte Zeitschrift der International Society of Olympic Historians (ISOH). Besonders bemerkenswert sind seine bislang erschienenen vier »Olympischen Chroniken« der Olympischen Sommerspiele von 1896 in Athen bis 1896 in Atlanta, seine »100 Olympischen Highlights« für denselben Zeitraum samt einer umfassenden Chronik der Olympischen Winterspiele von 1924 in Chamonix bis 1998 Nagano.

Kluge schrieb zudem Biografien über den Boxer Max Schmeling, den Mittelstreckenläufer Otto Peltzer und – zusammen mit seinem früheren JW-Kollegen Manfred Hönel – über die Eiskunstläuferin Katarina Witt sowie weitere Sportbücher wie »Das große Lexikon der DDR-Sportler«. Überdies war er »redaktioneller Kopf« von acht Olympia-Büchern, die im Zeitraum der Spiele von 2000 in Sydney bis 2014 in Sotschi erschienen und für die er sämtlich mit seinem »Tagebruch« vor Ort berichtete. Insgesamt nahm Volker Kluge, von 1982 bis 1990 zudem Pressechef des Nationalen Olympischen Komitees der DDR und Mitglied von dessen Präsidium und von 1990 bis 1993 persönliches Mitglied des bundesdeutschen NOK, in seiner journalistischen Laufbahn als Berichterstatter an 18 Olympischen Spielen sowie zahlreichen internationalen Meisterschaften teil. Seine Nachfahren in der Redaktion, die dem Sportteil in guter Tradition weiterhin alle Tage die letzte Seite überlassen, gratulieren herzlich!