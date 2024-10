Absatzmarkt: »Westbalkan«

Wiesbaden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Freitag ist der Handel Deutschlands mit den Staaten des sogenannten Westbalkans in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So wurden zwischen Januar und August 2024 Ware im Wert von 5,8 Milliarden Euro aus der BRD in den »Westbalkan« exportiert. 8,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum »Westbalkan« werden die fünf Länder Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und Montenegro sowie die illegal von Serbien abgespaltene Provinz Kosovo gezählt. Das wichtigste deutsche Exportgut waren Maschinen. (AFP/jW)