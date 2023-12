Rotlicht: Westbalkan

ZUMA Press/IMAGO Das sind also Exemplare des »Westbalkans«? Klischeebeladene Projektionen aus der EU (Aufnahme in Sarajevo 2005)

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, im Jahr 1997, veröffentlichte die in Sofia geborene Historikerin Maria Todorowa ihr Hauptwerk »Imagining the Balkans«. In dem Band, der 1999 in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Die Erfindung des Balkans« erschien, beschrieb sie ein Phänomen, das sie in Anlehnung an Edward Saids Orientalism »Balkanism« nannte: Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden weite Teile Südosteuropas, die sich damals durchaus mit den Mitteln der Gewalt aus dem Osmanischen Reich zu lösen begannen, als kriegerisch und blutrünstig konnotiert und als »Balkan« dem ab 1871 ein paar Jahrzehnte lang tatsächlich friedlichen Westeuropa gegenübergestellt – angeblich ein Hort wilder Stämme; Karl May ließ grüßen. Als das Klischee während der Jugoslawien-Kriege im Westen erneut in Mode kam, entschloss sich Todorowa, es mit den Mitteln der Geschichtsschreibung zu bekämpfen. Und wenngleich sie die eine oder den anderen sicherlich bewegen konnte, eine sensiblere Begrifflichkeit zu wählen: Der Terminus »Balkanisierung« wird bis heute verwendet, um die gewaltsame Zersplitterung von Gesellschaften und Staaten zu beschreiben. Auch hier grüßt Karl May.

Im offiziellen Sprachgebrauch Deutschlands und der EU lebt der »Balkan« heute noch in Form des »Westbalkans« fort. Gemeint sind die fünf Staaten und das eine Sezessionsgebiet in Südosteuropa, die von der EU umschlossen sind, ihr aber nicht angehören: nämlich Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien sowie das mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg plus anschließender Invasion durch die NATO illegal von Serbien abgespaltene Kosovo. Es handelt sich dabei um den größeren südöstlichen Teil des ehemaligen Jugoslawiens, das seit den 1990er Jahren mit tatkräftiger deutscher Unterstützung in seine Einzelteile zerbrach. Dem »Westbalkan« wird, der Einfachheit halber, umstandslos auch Albanien zugeschlagen. Weil in Berlin und Brüssel keinerlei Interesse besteht, die verarmte Region in die EU aufzunehmen, sagte man ihr im Juni 2003 auf einem, na klar, »Westbalkan«-Gipfel feierlich zu: »Die Zukunft der Balkanstaaten liegt in der Europäischen Union.« Wann diese Zukunft beginnen soll, wird nicht gesagt.

Wenn nun die EU erneut einen »Westbalkan«-Gipfel abhält – zuletzt am Mittwoch vergangener Woche –, liegt das daran, dass sich andere für die Region zu interessieren begannen. Russland baute seine Beziehungen zu Serbien, zur bosnischen Republika Srpska und zu bestimmten politischen Spektren in Nordmazedonien und Montenegro aus. China arbeitete an demjenigen Strang seiner neuen Seidenstraße, der aus Griechenland durch das ehemalige Jugoslawien und Ungarn bis nach Österreich führt. In Berlin und Brüssel sieht man natürlich nicht gerne, dass die beiden großen Rivalen Deutschlands und der EU in Südosteuropa an Einfluss gewinnen. Das war vor einigen Jahren der Grund, regelmäßige »Westbalkan«-Gipfel zu starten, um nicht vorhandenes Interesse zu heucheln und gegen Moskau und Beijing zu agitieren.

»Westbalkan«? »Total idiotisch« sei die Verwendung des Begriffs, beschwerte sich Todorowa im Herbst 2013 im Interview mit der Schweizer WOZ. Jugoslawien habe sich, als der Begriff »Balkan« in den 1990er Jahren in Mode gekommen sei, nicht dazugerechnet, stellte sie fest; jetzt aber solle »plötzlich Jugoslawien der Westbalkan« sein und der Rest des Südostens »nicht einmal mehr Balkan«, sondern »Europa«. Zum westeuropäischen Bewusstsein passt der Begriff aber allemal. Denn was glaubt man schon von der Gegend zu wissen, wenn die maßgeblichen Stichwörter in der westeuropäischen Öffentlichkeit lauten: serbische Mafia, kosovarische Banden, bosnisch-serbische Nationalisten, albanische Dealer; oder: ethnische Unruhen, Gewalt, die von NATO und EU niedergehalten werden muss, Nationalismus, und am Ende droht gar noch der Staatszerfall. »Balkan« eben. Wo das Klischee herkommt, kann man detailliert bei Todorowa nachlesen. Oder – nun ja – bei Karl May.