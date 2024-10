Lawrow verurteilt Selenskijs Atompläne

Istanbul. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hält Äußerungen aus Kiew, so bald wie möglich Atomwaffen zu entwickeln, für verrückt. Im Hinblick auf Aussagen von Präsident Wolodimir Selenskij vom Donnerstag erklärte er am Freitag laut TASS: »Man könnte eine Ewigkeit damit verbringen, zu analysieren, was dieser Mann und sein Team sagen, aber wir wissen, dass solche Versuche vergeblich, unnötig und sogar kontraproduktiv sind.« Aber soweit er wisse, habe Selenskij bereits einen Rückzieher gemacht. »Vielleicht ist er dieses Mal auf der richtigen Seite des Bettes aufgewacht«, sagte Lawrow am Rande eines Treffens in Istanbul. (jW)