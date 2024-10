PAME International

Griechische Dockarbeiter in Piräus haben in der Nacht zu Freitag die Verladung von Munition für Israel verhindert. Die Dockergewerkschaft Enedep rief Arbeiter aus der Region auf, zum Hafen zu kommen und sie bei der Blockade zu unterstützen: »Die Hafenarbeiter sagen es deutlich: Wir werden unsere Hände nicht mit dem Blut der Menschen beflecken.« Auf den Container wurde »Freiheit für Palästina« gesprüht. Das Frachtschiff »Marla Bull« legte schließlich in Richtung der israelischen Hafenstadt Haifa ohne die tödliche Ladung ab. (jW)