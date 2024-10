Nachschlag: Klipp und klar

Luiz Rampelotto/imago/ZUMA Press Nach den Worten Kai Sauers hat Finnland »lange Erfahrungen« mit russischen Angriffen und deswegen nie abgerüstet (New York, 13.10.2017)

Es ist grausam, morgens so vom Radiowecker aus dem Schlaf gerissen zu werden: Im Deutschlandfunk geht es am Donnerstag morgen im Interview mit dem finnischen Botschafter Kai Sauer um »angebliche Flüchtlinge«, die Russland als »hybride Waffen« einsetze, um die EU zu destabilisieren. Deswegen hat Helsinki im Sommer ein Gesetz erlassen, das es ermöglicht, Schutzsuchende sogleich wieder abzuschieben. Die »Aussetzung« des Menschenrechts auf Asyl, die Polens Premierminister Donald Tusk jüngst ankündigte, ist in Finnland also bereits vollzogen. Aber wie ist das, gibt es überhaupt so etwas wie die laufend nicht mehr nur von ultrarechter Seite beschworene »irreguläre Migration«? Die ZDF-Kabarettsendung »Die Anstalt« hat sich in ihrer jüngsten Ausgabe des Themas angenommen und in vorbildlicher Weise alle Propaganda entlarvt. In ihr hieß es klipp und klar: »Sobald der Geflüchtete hier ist, ist jeder, der Schutz sucht, regulär hier. Irregulär ist es, ihn für die Einreise zu bestrafen.« (jt)