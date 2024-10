3sat/ZDF/National Geographic Kampf gegen die Arschkälte: Kanadas Eisenbahner erhitzen verzogene Schienen

Die Nordstory: Himmel über Hamburg

Ready for Take-off?

Grau, grauer, am grausten: Über der Hansestadt hängt selten blauer Himmel samt strahlender Sonne. Ein Pyrotechniker muss das Heiligengeistfeld künstlich beleuchten. Derweil kümmern sich Flugsicherung sowie Lotsinnen und Lotsen um Ordnung auf und über dem Hamburger Flughafen. D 2024.

NDR, 14.00 Uhr

Legendäre Zugabenteuer: Kanadas »VIA Rail«

Kanadas Eisenbahn durch die Wildnis

Es geht durch Eis und Schnee, von Winnipeg bis Churchill, 1.700 Kilometer durch die Provinz Manitoba. Destination: Polarkreis. USA 2021.

3sat, 14.05 Uhr

American Dad

Überlebenstraining

Der schönste Platz ist immer an der Theke – und der informativste dahinter. Stan drückt Hayley einen Job als Barkeeperin auf. Zugleich benutzt er sie als inoffizielle Mitarbeiterin, denn Stans Chef Bullock wird regelmäßig zur Labertasche, wenn er sich einen reinstellt. USA 2014.

Comedy Central, 16.40 Uhr

Re: Crack erobert die Städte

Kapitalismus als Wegwerfgesellschaft: Ein beträchtlicher Teil der Menschen wird ausgesondert. An Hotspots finden sich mehr und mehr Cracksüchtige. In Berlin etwa werden sie von einem Stadtteil in den nächsten gekehrt, um im Failed State zu suggerieren, man kümmere sich. D 2024.

Arte, 19.40 Uhr

Die Charakterfrage: Freie Wahl oder Schicksal?

Assan Hassan kam zwei Minuten vor seinem eineiigen Zwillingsbruder Ousainou zur Welt. Beide gehören dem deutschen Nationalteam im Boxen an. So weit, so gleich. Nur sind die Wesenszüge der beiden unterschiedlich. Merkt man auch an ihren Boxstilen. D 2024.

3sat, 20.15 Uhr

Inside Batman

Die Wiederauferstehung (Folge 1)

Seit 1939 gibt es das reiche Retterarschloch mit Fledermausumhang. Doch die Comicfigur blieb lange nischig. Erst mit den Tim-Burton-Filmen ab 1989 wurde die komplexbeladene Selbstjustizhypostase ein Fall für Hollywood. Folge zwei der Doku, »Ärger in Gotham City«, im Anschluss. USA 2024.

Pro sieben Maxx, 20.15 Uhr

Stolz & Vorurteil

»Ich liebe Sie … auf das Glühendste!« GB/USA 2005.

RBB, 20.15 Uhr

Scobel: Brauchen wir mehr Erziehung?

Keine Zukunftsperspektive, kaputtgespartes Bildungssystem, und ehe das Klima kippt, ist man als Kanonenfutter an der Ostfront draufgegangen. Aber klar, es liegt an der Erziehung, ja, ja. D 2024.

3sat, 21.00 Uhr

Mein Körper. Mein Darm – Die unterschätzte Schaltzentrale

Wie kommt man am schnellsten nach Dresden? Steckst ’n Finger in ’n Arsch und … D 2024.

WDR, 21.00 Uhr