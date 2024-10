Exportüberschuss mit USA auf Rekord

Berlin. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete, weist die deutsche Wirtschaft seit 2017 mit keinem anderen Land so hohe Exportüberschüsse aus wie mit den USA. Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich auch im zweiten Halbjahr 2024 fortsetzen, so die Statistiker. Im gesamten Jahr 2023 übertrafen die deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten die Importe von dort um 63,3 Milliarden Euro, im ersten Halbjahr 2024 bereits um 34,7. Die deutschen Exporte in die USA waren schon im vergangenen Jahr um 156,2 Prozent höher als noch 2003, während die Importe von dort zugleich um 141,3 Prozent anwuchsen, hieß es dazu. (Reuters/jW)