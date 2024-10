Kabinett billigt höheren Steuerausgleich

Berlin. Der Umfang der von der Bundesregierung als »Inflationsausgleich« geplanten »Steuerentlastung« soll um rund 260 Millionen Euro höher ausfallen als ursprünglich vorgesehen, berichtete ein »Insider« der Bundesregierung am Mittwoch. Somit wird der Steuertarif zur Abmilderung der kalten Progression an die Inflation angepasst. Ohne rutschen Steuerzahler sonst bei Lohnerhöhungen in einen höheren Steuertarif, obwohl aus dem »Lohnplus« inflationsbedingt keine höhere Kaufkraft resultiert. Eine entsprechende Vorlage von Finanzminister Christian Lindner (FDP) wurde am Mittwoch vom Kabinett gebilligt. (Reuters/jW)