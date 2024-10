Klette erwartet »politischen Prozess«

Vechta. Das im Februar in Berlin verhaftete mutmaßliche ehemalige Mitglied der Rote Armee Fraktion Daniela Klette hat schriftlich mehrere Fragen des NDR beantwortet, wie der Sender am Mittwoch auf seiner Internetseite berichtete. Klette sitzt derzeit im Frauengefängnis in Vechta in Untersuchungshaft. Dort sei sie zunächst isoliert worden, schreibt sie demnach. Gegen sie werde ein »politischer Prozess« vorbereitet. Auf diesen könne sie sich nicht vorbereiten. Briefe an sie bräuchten bis zu acht Wochen, bis sie ihr vorgelegt werden. Klettes Anwalt Lukas Theune sagte dem NDR, er habe den Eindruck, »dass die Ermittlungen sehr voreingenommen geführt werden«. (jW)