Scholz bereit zu Gespräch mit Putin

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Bereitschaft signalisiert, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über einen »gerechten Frieden« in der Ukraine zu sprechen. Auch der ukrainische Präsident habe erklärt, es solle eine weitere Friedenskonferenz geben, auch unter Beteiligung des russischen Präsidenten, sagte Scholz am Mittwoch in einer Regierungserklärung zum anstehenden EU-Gipfel. Deshalb sei es »auch richtig, dass, wenn gefragt wird, werden wir auch mit dem russischen Präsidenten sprechen, wir sagen: Ja, auch das ist der Fall.« Es werde aber keine Entscheidungen geben »über die Köpfe der Ukraine hinweg«. (dpa/jW)