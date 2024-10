VCG/IMAGO Ungeschlagen in Wuhan: Aryna Sabalenka (13.10.2024)

Es war ein Sonntag der großen Endspiele der asiatischen Tennissaison im Herbst nach den US-Open. Beim ATP-Masters-1000 in Shanghai setzte sich der Weltranglistenerste Jannik Sinner im Finale gegen Novak Đoković mit 7:6 (7:4), 6:3 durch. Đoković hatte nur eine winzige Siegchance in dem von Sinner dominierten Match. Der Serbe führte im ersten Satz 5:4 und war bei 30:0 in Sinners Service Game nur zwei Punkte vom Satzgewinn entfernt. Der Weltranglistenerste antwortete mit vier machtvollen ersten Aufschlägen in Folge. Auch im Tie-Break setzte er gleich zu Beginn mit einem phantastischen Rückhandpassierschlag die Linie entlang ein Zeichen. »Er (Sinner) war einfach zu gut heute, zu stark und zu schnell«, meinte Đoković, für den ein Sieg in Shanghai (es wäre sein insgesamt fünfter gewesen) den ersehnten 100. Titel auf der ATP-Tour bedeutet hätte. Noch hat Đoković in dieser Saison vom Olympiagold abgesehen keinen Titel geholt. Für Sinner war es nach Miami und Cincinnati bereits der dritte Turniererfolg bei einem Masters-1000-Turnier innerhalb eines Jahres. Das war auf der Tour zuletzt Rafael Nadal 2018 gelungen. Dem 23jährigen Sinner, der das Jahr nun definitiv als Weltranglistenerster beenden wird, droht allerdings weiterhin trotz eines Freispruchs nach zwei positiven Dopingtests eine Sperre. Die Weltantidopingagentur (WADA) hatte zuletzt in der Causa Sinner Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne eingelegt. Auf der WTA-Tour wiederum hat derzeit niemand so breite Schultern wie Aryna Sabalenka. Die 26 Jahre alte Belarussin gewann das Finale des WTA 1000 in Wuhan gegen die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen 6:3, 5:7, 6:3 und ist damit im Ranking nur noch 69 Punkte von der polnischen Weltranglistenersten Iga Świątek entfernt, die weder in Wuhan noch in der Vorwoche beim WTA 1000 in Beijing dabei war. Für Sabalenka war es nach den Australian und US Open sowie dem Erfolg in Cincinnati der vierte Titel des Jahres. In Wuhan ist sie noch ungeschlagen. Sie gewann das Turnier mit den vielleicht schnellsten Hartplätzen auf der gesamten Tour bereits 2018 und 2019 und war gewissermaßen Titelverteidigerin. Zwischen 2020 und 2023 wurde das 2014 ins Leben gerufene Turnier in der chinesischen Automobilmetropole nicht ausgetragen. Sabalenka ist nun alleinige Rekordtitelträgerin in Wuhan vor der zweimaligen Titelträgerin (2014 und 2016) Petra Kvitová.