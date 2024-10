Mali: Militär erfolgreich gegen »Terrorismus«

Bamako. Der »Terrorist« Al-Iza Ould Yahia alias Joulaibib Al-Ansari und mehrere Mitkämpfer sind am 6. Oktober von den malischen Streitkräften getötet worden. Das berichtete die Infoseite Malijet am Sonnabend unter Berufung auf ein am selben Tag veröffentlichtes Kommuniqué der malischen Armee. Al-Iza war demnach für Übergriffe auf Zivilisten in der Region Timbuktu verantwortlich gemacht und aktiv gesucht worden. (jW)