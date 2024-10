Nicaragua bricht Beziehungen zu Israel ab

Managua. Nicaragua hat die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen, wie Efe am Sonnabend meldete. »In Solidarität mit Palästina (…) und in strikter Wahrung des Völkerrechts und der Konventionen, die die Beziehungen zwischen Staaten und Regierungen der Welt regeln, bricht die Regierung der Republik Nicaragua alle diplomatischen Beziehungen mit der faschistischen Regierung Israels ab«, heißt es in einer entsprechenden Erklärung. Neben Nicaragua haben in Lateinamerika auch Belize, Bolivien und Kolumbien wegen der israelischen Kriegführung in Gaza und Libanon einen solchen Schritt vollzogen. Brasilien hat seine Diplomaten aus Israel abberufen. (jW)