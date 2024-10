Taiwan in »höchster Alarmbereitschaft«

Taipeh. Taiwan ist nach der Sichtung des zur Marine der Volksrepublik China gehörenden Flugzeugträgers »Liaoning« in den Gewässern südlich der Insel »in höchster Alarmbereitschaft«, wie die Behörden in Taipeh am Sonntag mitteilten. Am Donnerstag hatte Taiwans Präsident Lai Ching-te während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag der völkerrechtlich zu China gehörenden Insel in einer Rede betont, Taiwan sei der Volksrepublik nicht »untergeordnet«. China warnte daraufhin, Lais »Provokationen« würden zu einer »Katastrophe« führen. (AFP/jW)