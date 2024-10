»Die 60 Sklav*innen der Familie Kiez«. Ein Theaterstück nach wahren Begebenheiten. Die Mutter hat sich aus dem Staub gemacht, Entmietung droht, Vater Alfred ist dement, seine Rente niedrig, und die immer noch bei ihm wohnende Tochter Janine versucht sich hoffnungslos als Influencerin. Dann steht ein Schwarzer im Wohnzimmer. Es wird gelacht, gedacht und gegruselt. Sonnabend, 12.10., 19.30 Uhr, und Sonntag, 13.10., 18 Uhr. Ort und Veranstalterin: Berliner Compagnie, Muskauer Str. 20 A, Berlin

»Zum 80. Todestag von Vater und Sohn Theodor Rakwetz«. Gedenkkundgebung. Nach dem faschistischen Überfall auf die Sowjetunion meldeten sich die österreichischen Kommunisten Theodor Rakwetz jun. und sen. zum Einsatz in der Roten Armee. Zusammen mit anderen Österreichern wurden sie zu Fallschirmkundschaftern für den Einsatz hinter der Front ausgebildet. Nach dem Absprung hinter den feindlichen Linien gerieten sie in faschistische Gefangenschaft. Beide wurden am 14. Oktober 1944 im KZ-Mauthausen ermordet. Sonntag, 13.10., 13 Uhr. Ort: Gedenkstätte Mauthausen. Veranstalter: KZ-Verband

»Das andere Leben – Demokratie und Zusammenleben in der DDR«. Filmabend mit Diskussion. Wie war es in der DDR um die demokratische Mitbestimmung bestellt? Wie war der Sport- und Kulturbereich organisiert? Wie stand es um die Pressefreiheit, Wohnen, Gesundheit und die Stellung der Frauen? Dienstag, 15.10., 19 Uhr. Ort: Linker Laden »Trude Lutz«, Münzgasse 4, Tübingen. Veranstalter: Kommunistische Partei Tübingen