Nachschlag: Miese Welt

imago images/Cinema Publishers Collection Selbdritt gegen Ailes: Theron, Kidman, Robbie

Jahr eins ante Harvey. Roger Ailes, der für Rupert Murdoch die Fox News aufgebaut hat, kommt 2016 durch eine Sammelklage wegen sexueller Belästigung zu Fall. Jay Roach aber zeigt mehr als nur das, die ganze Parallelwelt der amerikanischen Right Wings nämlich: den Hass gegen selbstbewusste Weiblichkeit, sexuelle Abweichung und ethnische Minderheiten, die affektive Stimmungsmache, das gespannte Verhältnis zur Wahrheit, die Intelligenzfeindlichkeit, den sozialen Darwinismus, die hysterische Attitüde, sich permanent für dumm verkauft zu fühlen. In dieser Welt geht ein Widerling zu sein vollends in Ordnung. Eklatant die Aktion »Team Roger«, der Sender bringt seine Belegschaft dazu, sich mit Ailes zu solidarisieren. Der eigentliche Täter, zeigt sich, ist das Umfeld, das die Frau als Wesen, das sein Recht begehrt, von Grund auf verachtet. Nicht dass sexuelle Belästigung vorkommt, ist hier das Besondere, sondern dass es gedeckt wird selbst dann, wenn Beweise allenthalben drücken. (fb)