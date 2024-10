Nachschlag: Die Minimenschen

IMAGO/Capital Pictures Der Blick nach oben: Matt Damon sucht den großen Sinn

Gesundschrumpfen sei der letzte Ausweg der Menschheit, behaupten norwegische Wissenschaftler. Für US-amerikanische Pop­mythologie steht Skandinavien generell ja für die protestantisch-sozialdemokratische Muster­utopie ein. Es gibt so etwas wie Wissenschaft, Krankenversicherung und bezahlten Urlaub, und selbst die Gefängnisse werden nicht immer von Raubrittern geführt. Die Abendsonne der Zivilisation wird über einem Fjord untergehen. Vorher muss allerdings aus den »skandinavischen« Ideen von Planung und Weltverbesserung in der US-amerikanischen Version ein Konsumpurgatorium werden. Für die geschröpfte untere Mittelklasse ist das Downsizing eine Utopie plötzlichen Wohlstands. In der mysteriösen Volkswirtschaft der Miniaturwelt sind nämlich die Werte aus unerfindlichen Gründen antiproportional zu ihrer physischen Größe. Klein sein, heißt plötzlich reich sein. Es sei denn, man ist eben wirklich arm. Auch dieses Konsumpurgatorium kommt nicht ohne Elendsquartiere und Parias aus. (aha)