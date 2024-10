Nachschlag: Tod dem deutschen Humor

Apple TV+ Ernste Mienen, die man wirklich nicht ernst nehmen kann

»Sardonisches Voiceover« trifft »farce­lastigen Humor« schwärmt die Kulturkritik von Guardian über »Where’s Wanda?«. Apple TV hat bisher immer auf Klasse gesetzt: wenig Output an Serieneigenproduktionen, dafür bekommt der Zuschauer Goldstücke wie »Severance« vorgesetzt. Was zieht auf dem heimischen Markt mehr als Produktionen aus dem exotischen Ausland? Mit dieser Show nötigt der Großkonzern seinen Kunden die miefigste Seite des deutschen Humors auf. Heike Makatsch (!) und Axel Stein (!!) überzeugen weder als Schauspieler noch als Eltern, die ihre entführte, wenn nicht gar bereits tote Tochter im good ol’ westdeutschen Suburbia suchen, in schlimmster Tradition des Sat.1-Abendhumors aus den frühen 2000ern, gespickt mit schwer ernstzunehmenden Dramaelementen. Dabei hat Kalkofe bei einer passenden »Twin Peaks«-Pastiche den deutschen Humor bereits 1992 zu Grabe getragen. Für das nichtdeutschsprachige Publikum scheint dieser »charmant«-fremde Humor aber zu funktionieren, auch wenn er nicht an »Hausmeister Krause« heranreicht. (mr)