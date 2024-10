USA: Todeszahl nach Hurrikan gestiegen

Washington. Nach dem tropischen Wirbelsturm »Helene« ist die Zahl der registrierten Todesopfer im Südosten der USA auf mindestens 130 gestiegen. Hunderte weitere Menschen werden nach Behördenangaben vermisst. »Helene« war am Donnerstag als »extrem gefährlicher« Hurrikan der Stufe vier in Florida auf das US-Festland getroffen und richtete große Verwüstungen an. Mindestens 130 Todesopfer zählte die Agentur AFP bis Montag (Orstszeit) auf der Grundlage von Behördenangaben und Medienberichten. (AFP/jW)