Nachschlag: Der Tropfen zuviel

Majdi Fathi/IMAGO/NurPhoto Wer die israelische Armee für hochmoralisch hält, muss unter erheblichem Realitätsverlust leiden (Gaza, 4.10.2024)

Das war bemerkenswert. Hat sich der Deutschlandfunk vertan, als er die Teilnehmer der Sendung »Zur Diskussion« auswählte? Normalerweise bietet sie genau das Gegenteil von dem, was ihr Titel verspricht: sogenannte Experten, die sich in ihren Beiträgen gegenseitig bestärken. Doch die Debatte zum Thema »Libanon und Gaza. Wie weiter im Nahostkonflikt?« war anders. Zwar meldete sich Gil Yaron vom Büro des Landes NRW in Tel Aviv sogleich mit einer Verteidigung der israelischen Kriegführung gegen Gaza und jetzt auch Libanon zu Wort, doch konnte er mit seiner Behauptung von den einzigartigen moralischen Standards der Armee seines Landes nicht durchdringen. Sowohl die Journalistin Stella Männer, die aus Beirut berichtet, als auch die Erfurter Hochschuldozentin Sophia Hoffmann und der Linke-Politiker Jules El-Khatib ließen das nicht auf sich beruhen und gaben fleißig Contra. Männer war ganz klar: »Israel will Krieg.« Haben die jüngsten Geschehnisse das Fass zum Überlaufen gebracht? (jt)