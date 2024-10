Niederlage in Zeitlupe

Stringer/REUTERS Gebäude im ukrainischen Saporischschja nach einem russischen Luftangriff (1.10.2024)

Man soll den Gang von Kriegen nie nach dem Verlauf einzelner Gefechte beurteilen. Am allerwenigsten mit geringem zeitlichen Abstand zum Geschehen. Mit aller gebotenen Vorsicht lassen sich aber aus der vierten Schlacht um Wugledar schon ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Denn der geographische Faktor – das für die Verteidigung günstige Gelände – lässt sich herauskürzen. Ganz offenkundig hat die Ukraine diesen Faktor diesmal nicht für sich ausnutzen können, wie es ihr noch 2022, 2023 und Anfang dieses Jahres gelungen war.

Einer der Faktoren, der sich jetzt zum Nachteil der Ukraine ausgewirkt hat, war die Entscheidung der Kiewer Führung, im August einen Handstreich auf russisches Gebiet zu starten. Generaloberst Olexander Sirskij hat für diesen Einsatz die kampfkräftigsten ukrainischen Einheiten mit der besten Ausrüstung aus der bestehenden Front herausgezogen. Die Hoffnung war, dass der an dieser Stelle unerwartete Angriff Russland veranlassen werde, seinerseits kampffähige Truppen von der Donbass-Front abzuziehen. Aber den Gefallen hat Moskau Sirskij nicht getan.

Ein zweiter ist der Umstand, dass Russland bei so gut wie sämtlichen Parametern der Kriegführung der Ukraine mehrfach überlegen ist, angefangen von den finanziellen und menschlichen Ressourcen bis hin zu den einzelnen Gattungen militärischer Technik. Die russische Rüstungsindustrie hat mit den schweren bis überschweren Gleitbomben, die ukrainische Befestigungen mit einem Treffer in Schutthaufen verwandeln, eine »kreative« Lösung für die Verwendung sowjetischer Altbestände gefunden. Bei den Drohnen und der elektronischen Kriegführung steht Russland der Ukraine zumindest nicht nach. Beides führt dazu, dass Russland die unter hohen Verlusten an (in Straflagern rekrutierten) Infanteristen vorgetragenen Angriffe heute nicht mehr nötig hat. Die russischen Verluste sind heute nach dem, was man vernünftig vermuten kann, absolut und relativ geringer als die der Ukraine. Zudem ist die Moral der ukrainischen Truppen inzwischen offenkundig äußerst labil.

Das erklärt auch, warum ein in Kriegszeiten im Prinzip beispielloses Phänomen zu beobachten ist: Ukrainische Soldaten, die in sozialen Netzwerken über die eigene Führung herziehen – zum Beispiel, dass der Rückzugsbefehl aus Wugledar viel zu spät gekommen sei. Die Kommandoebene beherrsche offenbar nur noch die Kunst, möglichst viele eigene Männer »zur Strecke zu bringen«. Noch bemerkenswerter ist, dass die Soldaten, die solche Postings verschicken, offenkundig mit keinen dienstlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Sie publizieren seit Wochen und Monaten. Die Schlussfolgerung daraus lautet: Die Ukraine ist inzwischen offenbar so knapp mit Soldaten, dass sie sich so etwas nicht mehr leisten kann. Nur ihr Präsident bekommt das entweder nicht mit oder schwindelt darüber hinweg.