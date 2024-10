Drei Tote nach Angriff Israels auf Syrien

Damaskus. In Syrien sind bei Angriffen auf die Hauptstadt Damaskus mindestens drei Zivilisten getötet und neun weitere Personen verletzt worden. Der »israelische Feind« habe »einen Luftangriff mit Kampfflugzeugen und Drohnen aus Richtung des besetzten syrischen Golan gestartet«, berichtete die syrische Agentur SANA am Dienstag unter Berufung auf Armeekreise. Nach Angaben des syrischen Senders Saba war unter den Getöteten auch eine Journalistin. Der Sender trauere um die Moderatorin Safaa Ahmad, die »bei dem israelischen Angriff auf die Hauptstadt Damaskus gestorben« sei, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. (AFP/jW)