Safe Abortion Day: Frauen demonstrieren

Caracas. Angesichts des globalen Aktionstags für einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch sind am Sonnabend weltweit Menschen auf die Straßen gegangen, so auch in Argentinien, Bolivien, Mexiko, Brasilien und Puerto Rico. Dies berichtete Telesur am Sonntag. »Wir müssen noch viele Fortschritte in Lateinamerika machen, insbesondere in Brasilien, wo die extreme Rechte versucht, den Zugang zu legalen Abtreibungen zu erschweren und Vergewaltiger zu Vätern und Opfer zu Müttern zu machen«, gaben die brasilianischen Organisatoren aus diesem Anlass bekannt. (jW)