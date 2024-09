Syrien: USA töten 37 Menschen

Damaskus. US-Streitkräfte haben bei zwei Luftangriffen in Syrien nach eigenen Angaben 37 Menschen getötet, darunter mehrere hochrangige Anführer des »Islamischen Staates« (IS) und der Al-Qaida-nahen Gruppe Hurras Al-Din. Die Angriffe erfolgten bereits am 16. und 24. September, wie das US-Zentralkommando Centcom mitteilte, so dpa am Sonntag. Ziel des Angriffs vom 16. September sei den Angaben zufolge ein IS-Trainingslager in Zentralsyrien gewesen, bei dem mindestens 28 IS-Mitglieder getötet worden seien. Am 24. September flogen die US-Einheiten demnach einen Angriff im Nordwesten des Landes, bei dem neun Menschen getötet wurden. (dpa/jW)