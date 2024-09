Gaza: Luftangriff auf Schule

Gaza-Stadt. Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben eines Militärsprechers vom Sonntag einen angeblichen Kommandoposten der Hamas in einem früheren Schulgebäude im Norden des Gazastreifens angegriffen. Nach Angaben von medizinischem Personal wurden bei dem Angriff vier Palästinenser getötet und eine nicht genannte Anzahl von Menschen verletzt. In der Nähe des früheren Schulgeländes hatten demnach viele Geflüchtete Unterkunft gefunden. Seit Beginn des Gazakriegs vor fast einem Jahr sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 41.595 Palästinenser getötet worden. (Reuters/dpa/jW)