Tschechien: ANO gewinnt Teilsenatswahlen

Prag. Kurz nach ihrem Sieg bei den Regionalwahlen hat die Oppositionspartei ANO in Tschechien einen weiteren Erfolg verbuchen können. Die Gruppierung des Exregierungschefs Andrej Babiš errang bei den Teilsenatswahlen überraschend die meisten Mandate. In der Stichwahlrunde, die am Sonnabend endete, wurde wie alle zwei Jahre nur ein Drittel der insgesamt 81 Sitze im Senat neu bestimmt. Während ANO insgesamt acht Sitze gewann, sicherten sich die liberalkonservativen Regierungsparteien zusammengerechnet 15 Senatorenposten, mussten aber teils Verluste hinnehmen. (dpa/jW)