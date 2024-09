Wahlen in Österreich: FPÖ liegt vorn

Wien. Bei der Nationalratswahl in Österreich vom Sonntag lag die rechte FPÖ laut ersten Hochrechnungen bei jW-Redaktionsschluss vorn. Damit würde sie erstmals bei einer Parlamentswahl stärkste politische Kraft mit 29,1 Prozent der Stimmen nach 16,2 Prozent im Jahr 2019 – ein Plus von 13 Prozentpunkten. Das gab das Institut Foresight für die österreichische Nachrichtenagentur APA und den ORF bekannt. Die konservative ÖVP von Kanzler Karl Nehammer verliert den Daten zufolge mit 26,2 Prozent nach 37,5 Prozent. Die sozialdemokratische SPÖ kommt auf 20,4 Prozent, die Grünen, zuletzt Juniorpartner der ÖVP, erreichen nur 8,6 Prozent nach 13,9 Prozent. Die liberalen Neos kommen auf 8,8 Prozent – das wäre ein kleines Plus. Die Bierpartei und die kommunistische KPÖ scheitern voraussichtlich an der Vierprozenthürde. (dpa/Reuters/jW)