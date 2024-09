»Kickt die Faschisten aus Schöneweide!« Fußballturnier mit Konzert. Akteure aus rechten Parteien treten immer offener in Schöneweide auf. Wir überlassen Schöneweide nicht den Faschisten und »kicken« sie aus unserem Kiez. Neben Fußball wird es Infostände, ein Konzert sowie eine Küche für alle geben. Sonnabend, 28.9., 11 Uhr. Ort: Fußballplatz am Kaisersteg, Hasselwerderstraße 15, Berlin. Veranstalter: Solidarisches Netzwerk Schöneweide

»Freiheit für Irland – Saor Éire Anois«. Ein Informations- und Diskussionsabend über den Kampf der irisch-republikanischen Gefangenen, ihre Unterstützungsnetzwerke und darüber, wie der Republikanische Sozialismus dem Erstarken der extremen Rechten in Irland Widerstand entgegensetzt. Mit einem »Briefe-an-Gefangene-schreiben«-Tisch. Freitag, 27.9., 19 Uhr. Ort: Stadtteilladen Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Internationalistischer Abend

»Veranstaltung zu Ernst (Teddy) Thälmann« anlässlich des 80. Jahrestags seiner Ermordung durch die Nazis im KZ Buchenwald. Am 18. August 1944 wurde Thälmann in das KZ Buchenwald gebracht und dort im Hof des Krematoriums per Genickschuß ermordet. Auf der Veranstaltung zu »Teddy« wird es mehrere auch weniger bekannte Filme geben. Freitag, 27.9., 18.30 Uhr. Ort: Saal der Roten Hilfe, Lange Geismarstr. 3, Göttingen. Veranstalter: Kommunistische Plattform, Die Linke, junge Welt-LeserInneninitiative Göttingen