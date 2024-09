Hintergrund: Armut in Deutschland

Immer mehr Menschen in der Bundesrepublik sind von Armut betroffen. Fast 17 Prozent der Bevölkerung lebten laut dem Paritätischen Armutsbericht 2024 im Jahr 2022 in Armut. Das sind mehr als 14 Millionen Menschen. Mehr als ein Viertel von ihnen ist demnach erwerbstätig, ein weiteres knappes Viertel ist in Rente. Die Tendenz ist eindeutig. So rügte der Europarat Ende März 2024 die fatale Armutsentwicklung in der BRD offiziell. Die »wachsende Ungleichheit« in der Bundesrepublik stehe in »keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes«. Armut ist vor allem bei jüngeren und alten Menschen besonders verbreitet. Rund ein Viertel aller 18- bis 25jährigen ist laut dem Mikrozensus 2023 »armutsgefährdet«. Als »armutsgefährdet« gelten Menschen in einem Haushalt, in dem sie mit weniger als 60 Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung auskommen müssen (für 2023 lag der Schwellenwert bei 1.314 Euro netto im Monat). Im vergangenen Jahr waren darüber hinaus knapp 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet, wie das Statistische Bundesamt anhand von Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Juli mitteilte. Kinder und Jugendliche von Eltern mit niedrigerem Bildungsabschluss sind demnach überdurchschnittlich stark von Armut bedroht. Laut Statistischem Bundesamt waren zudem im Jahr 2023 18,1 Prozent aller über 65jährigen armutsgefährdet. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 17,5 Prozent. Im Alter sind darüber hinaus Frauen besonders betroffen. So waren 2023 über 20 Prozent der Frauen über 65 armutsgefährdet. (jW)