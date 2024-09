Nachschlag: Harte Arbeit

WDR/Bon Voyage Films GmbH/Martin Valentin Menke Mit Freunden auf dem Weg zu einem Boot, das er nicht hat

Der hochtrabende Titel passt irgendwie. Es duftet nach Mathematik und handelt bloß von einem, der anderen was vom Pferd erzählt. Doch zwischen Axiom und Lüge besteht technisch kein Unterschied. Auch ein Axiom ist eine Behauptung, die ohne Beweisforderung für wahr genommen werden soll. Auch eine Lüge ist eine Basis, auf der sich ein Konstrukt erhebt. Julius erzählt von nie erlebten Erlebnissen, die später widerspruchsfrei ins Bild passen müssen. Wie müde er dabei wirkt, wie nie entspannt und stets unter Druck, die nächste Lücke mit einer Notlüge stopfend, traurige Augen bei heiterer Stimme. Und so akribisch wie Julius seine Geschichten konstruiert, konstruiert der Film seine Geschichte über Julius. Allmählich setzen die Lügen die Wahrheit über ihn zusammen. Auf die Art erlebt man, dass Lügen harte Arbeit ist. Eine falsche Behauptung in die Welt bringen kann jeder. Eine zweite auch. Sich aber merken, wem man was erzählt hat, und jede weitere Lüge so zu erzählen, dass sie sich einfügt – scheiß Plackerei. (fb)