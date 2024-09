Kalyan Varma/dreiD.at/ORF Baghira, der schwarze Panther

Salut Paris!

Sacrecordonbleu! In der französischen Kapitale findet sich die international renommierte Kochschule, benannt nach dem geil gefüllten Schnitzel. D 2020.

3sat, 14.00 Uhr

South Park

Die mieseste Gegend der Stadt

Aus Scheiße wird Gold: South Parks Elendsviertel wird gentrifiziert und als hipper Stadtteil angepriesen. Kenny und seiner Familie droht die Verdrängung. USA 2015.

Comedy Central, 16.05 Uhr

Das wahre Dschungelbuch

In zwei Bänden erschien in den Jahren 1894 und 1895 die Erzählungs- und Lyriksammlung »The Jungle Book« des Briten Rudyard Kipling (1865–1936), Vorlage für zahlreiche Verfilmungen, darunter die Zeichentrickadaption von Disney aus dem Jahr 1967. Die Doku geht dem indischen Dschungel auf die Spur, wo sich Shir Khan und Baghira »Gute Nacht!« sagen. A 2023.

Arte, 17.50 Uhr

Die Nordreportage

Die Mega-Baustelle – Ein neuer Stadtteil entsteht

Hannover bekommt Zuwachs: Kronsrode heißt der neue Stadtteil im Südosten der Messestadt. Hier wurde Wohnraum für 8.000 bis 10.000 Menschen hochgezogen. Bitter nötig, doch auch die Mieten in Kronsrode haben es in sich. D 2024.

NDR, 18.15 Uhr

Land & lecker

Grüne Eier und Pulled Beef vom Tigerrind

Es gibt Bedrohtes: Das Ansbach-Triesdorfer, auch Tigerrind genannt, ist nicht zum Melken da und setzt wenig Fleischmasse an. Deshalb wird es von der Lebensmittelindustrie wenig geliebt. Auf einem Biohof im Sauerland werden sie gehalten und gekostet, ebenso die Eier der Grünleger. D 2024.

WDR, 20.15 Uhr

Industrie in Gefahr

Wo bleibt der Wasserstoff?

So wie einst Manchester United bei Rückstand kurz vor Schluss auf den norwegischen Edeljoker Ole Gunnar Solskjær vertraute, hat auch das Kapital eine große Hoffnung: Wasserstoff. Solskjær schoss 1999 ManU durch zwei Tore in der Nachspielzeit gegen die Bayern zum Champions-League-Titel. Was aber kann Wasserstoff wirklich? D 2024.

ARD, 22.50 Uhr

Rechtes Paradies – Deutsche in Ungarn

Nazis raus! Deutschen Rassisten schmeckt die Politik Viktor Orbáns so sehr, dass sie ihr heißgeliebtes Germanien verlassen, um sich in Ungarn als Geflüchtete niederzulassen. D 2024.

ARD, 23.35 Uhr