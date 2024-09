Nachschlag: Königreich muss brennen

IMAGO/Landmark Media Verdächtig prächtig: Königin Isabelle (Robin Wright, M.) verteidigt die Basis ihres Reichtums bis aufs Blut

Dies sei kein Märchen, behauptet das Werbeplakat. Doch der exklusiv auf der Streaming-Plattform Netflix angebotene Film »Damsel« (2024) ist genau das, nur eben nicht im Disneyschen Sinne. Elodie (Millie Bobby Brown) ist Prinzessin eines bankrotten Königreichs in einem kargen Landstrich. Der harsche Winter steht vor der Tür. Hier packt die Königstochter noch selbst an, wenn Feuerholz gebraucht wird. Sie weiß mit der Axt umzugehen. Da verkündet ihr Vater, sie für eine Unsumme Gold an ein fernes Königshaus verkauft zu haben. Elodie gehorcht. Nach der Überfahrt ist sie vom Reichtum ihrer Schwiegereltern beeindruckt. Doch der kann unmöglich auf legitime Art angehäuft worden sein. Erst nachdem sie ein weiteres Mal geopfert – »in distress« – und einem Drachen zum Fraß vorgeworfen wird, kommt Elodie dem Geheimnis auf die Spur. Brown darf wieder die clevere wie taffe Heldin spielen – gerade keine »damsel« – und die herrschende Ordnung zumindest in diesem Märchenland niederbrennen. (mb)