Kleiner Lord des Tages: Keir Starmer

Kleider machen Leute, weiß man in Seldwyla. Die Form bekanntlich ist wesentlich, Repräsentation selbst dort, wo sie kein Inneres ausdrückt, sondern als Kostümierung dagegen wirken soll, nie ganz zufällig. Das gilt für den Rest der Welt, und es gilt zumal für Politiker von Labour. Man sollte meinen, dass in einer Partei, die dem Namen nach der Arbeiterklasse verpflichtet ist, die Maxime eher »Leute machen Kleider« heißt, doch auch ein Keir Starmer scheint vor allem seinen Suit im Kopp zu haben.

Nun ist der britische Premier wegen seines Umgangs mit Spenden aufgefallen. Wie die Financial Times am Donnerstag berichtete, hat Starmer versäumt, 16.200 Pfund korrekt zu deklarieren. Die Spende sollte dem Anschaffen persönlicher Kleidung dienen. Gegeben wurde sie vom Medienunternehmer ­Waheed Alli und war zunächst unter der Kategorie »Sonstiges« als Unterstützung für Starmers Büro verbucht worden, nicht ausdrücklich als »persönliches Geschenk«, wie der Verhaltenskodex im Königreich das vorsieht. Halten wir das kurz fest: Wenn der Chef der Partei der arbeitenden Menschen sich von einem Millionär einkleiden lässt, ist das im Rahmen der Gepflogenheiten. Rechnet er das Geschenk als Gabe für seinen Stab ab, geht das zu weit. Weirdes Königreich.

Seit 2019 hat Starmer so viele Spenden eingesammelt wie kaum ein anderer im Unterhaus. Insgesamt 100.000 Pfund, darunter VIP-Logen-Tickets für Premier-League-Spiele und ein Taylor-Swift-Konzert. Aber wenigstens weiß er jetzt, was er dazu anziehen soll. Im Wahlkampf inszenierte Starmer sich als korruptionsfreier Saubermann, und es kursiert das Gerücht, dass sein Gehalt ausreiche, sich ein paar nicht bestoßene Anzüge zu kaufen. Jeremy Corbyn übrigens wäre das nicht passiert. Er ginge wohl eher nackt in den Palace of Westminster als eingekleidet vom Klassengegner.